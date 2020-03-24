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ПЦУ разрешила проводить богослужения без присутствия людей

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 20:26
ПЦУ разрешила проводить богослужения без присутствия людей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Миряне могут участвовать в богослужении через видеосвязь

Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) разрешил проводить богослужения в храмах без присутствия мирян в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом говорится в решении Священного Синода.

Отмечается, что богослужения могут проводиться при участии лишь священнослужителей и певцов. При этом гражданам разрешается участвовать в общей молитве, используя видеосвязь.

"На момент введения государством, органами власти и местного самоуправления особых усиленных ограничений свободы передвижения и свободы собраний, в течение действия этих усиленных ограничений предоставляется временное разрешение проводить богослужения в храмах одним только священнослужителям и церковнослужителям и певцам, без личного присутствия мирян. Во время проведения таких богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи (медиатрансляции)", - сообщили в ПЦУ.

Напомним, ранее ПЦУ ввела ограничения на проведение богослужений в храмах в связи с пандемией коронавируса. В частности, было запрещено проводить богослужения с участием более 10 человек.

Также РБК-Украина писало, что ПЦУ опубликовала несколько рекомендаций в связи с распространением коронавируса.

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