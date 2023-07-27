ПЦУ остаточно переходить на новий календар: що це змінює

Він повідомив, що зі 161 делегата Помісного Собору за перехід проголосували 156, проти - 5, утримались - 0.

При цьому парафії та монастирі ПЦУ, за бажанням (що має бути офіційно оформлено на парафіяльних зборах - протоколом), можуть продовжувати залишатися на старому календарі.

Митрополит ПЦУ Епіфаній зауважив, що з 1 вересня цього року церква офіційно переходить на новий календар. За його словами, календарна комісія вже його підготувала, щоб не було жодних перешкод з практичної точки зору.

Новоюліанський календар

Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати. Зокрема:

День святого Миколая будуть святкувати 6 грудня замість 19 грудня;

Різдво - 25 грудня замість 7 січня;

Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня замість 8 січня;

День преподобної Меланії (в народі Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня замість 13 січня;

Хрещення Господнє - 6 січня замість 19 січня;

Стрітення Господнє - 2 лютого замість 15 лютого.

При цьому визначати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вознесіння та Трійці (у народі Зелені свята).

Зазначимо, що спочатку вважалося, що дата для святкування Різдва - 25 грудня або 7 січня - обиралася залежно від конфесії християнства. У першому випадку йдеться про святкування католиків, а у другому - православних. Проте насправді цей поділ у датах умовний - через використання різних календарів - григоріанського та юліанського.

При цьому дискусії про дату святкування Різдва в Україні загострилися після повномасштабного вторгнення Росії. Адже юліанський календар розглядається як пов'язаний з російською церковною культурою. Натомість новоюліанським календарем користуються ті Церкви, які підтримують нашу Помісну Церкву, а опоненти і насамперед РПЦ - дотримуються старого календаря.

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