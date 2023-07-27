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ПЦУ окончательно переходит на новый календарь: что это меняет

Фото: митрополит ПЦУ Эпифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Поместный Собор Православной Церкви Украины, который проходил в соборе святой Софии Киевской, принял решение о переходе на новоюлианский календарь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на участника Поместного Собора ПЦУ Дмитрия Шаповалова.

Он сообщил, что из 161 делегата Поместного Собора за переход проголосовали 156, против - 5, воздержались - 0.

При этом приходы и монастыри ПЦУ, по желанию (что должно быть официально оформлено на приходском собрании - протоколом), могут продолжать оставаться на старом календаре.

Митрополит ПЦУ Епифаний отметил, что с 1 сентября этого года церковь официально переходит на новый календарь. По его словам, календарная комиссия уже его подготовила, чтобы не было никаких препятствий с практической точки зрения.

Новоюлианский календарь

После перехода на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники по новоюлианскому стилю в другие даты. В частности:

  • День святого Николая будут праздновать 6 декабря вместо 19 декабря;
  • Рождество - 25 декабря вместо 7 января;
  • Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря вместо 8 января;
  • День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря вместо 13 января;
  • Крещение Господне- 6 января вместо 19 января;
  • Сретение Господне - 2 февраля вместо 15 февраля.

При этом определять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также относится к Вознесению и Троице (в народе Зеленые праздники).

Сначала считалось, что дата для празднования Рождества - 25 декабря или 7 января - избиралась в зависимости от конфессии христианства. В первом случае речь идет о праздновании католиков, а во втором - православных. Однако на самом деле это разделение в датах условное - из-за использования разных календарей - григорианского и юлианского.

При этом дискуссии о дате празднования Рождества в Украине обострились после полномасштабного вторжения России. Ведь юлианский календарь рассматривается как связанный с русской церковной культурой. Вместо этого новоюлианским календарем пользуются те Церкви, которые поддерживают нашу Поместную Церковь, а оппоненты и в первую очередь РПЦ - придерживаются старого календаря.

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