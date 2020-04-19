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ПЦУ звернулась до українців на Великдень

Новини » Суспільство     19.04.2020 - 10:46
ПЦУ звернулась до українців на Великдень
Фото: предстоятель ПЦУ Єпіфаній (РБК-Україна)

У ПЦУ привітали кожного, хто на своєму місці працює на благо суспільства

Православна церква України привітала українців зі Світлим Христовим Воскресінням та побажала кожному добра і духовної сили. Про це йдеться на сторінці ПЦУ у Facebook.

У ПЦУ привітали кожного, хто на своєму місці працює на благо суспільства та відповідає за державницькі рішення.

"Нехай Бог захищає усіх тих, хто жертовно захищає нас: від зовнішнього агресора та від невидимого збудника хвороби. Вітаємо кожного, хто на своєму місці працює на благо суспільства та відповідає за державницькі рішення. Тепло нашої любові і молитовні побажання ми надсилаємо тим, хто святкує Великдень в умовах окупації, за ґратами полону чи несправедливого ув’язнення. Ми просимо в Господа захисту, миру і свободи для кожного з вас", - йдеться у привітанні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні православні відзначають одне з головних християнських свят - Великдень. У цьому році він не проходить традиційно через пандемію коронавірусу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що у разі недотримання карантинних обмежень у період Великодніх свят кількість заражених коронавірусом в Україні може зрости до 10% населення. Спалах можуть спричинити великі скупчення людей на Великдень.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що загальний рівень смертності від коронавірусу в Україні становить 2,7% від кількості випадків. Степанов наголосив, що це значно нижче середньосвітового показника.

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