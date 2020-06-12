В ПЦУ обеспокоены кризисом правосудия в Украине

Фото: ПЕтроПорошенко (РБК-Украина)

У Епифания отмечают, что недоверие к правосудию существенно подрывает международный авторитет Украины

Поместная украинская церковь (ПЦУ) выразила глубокую обеспокоенность кризисом доверия к одной из наиболее важных государственных институтов – правосудию.

Об этом говорится в заявлении Киевской митрополии УПЦ.

"Вынуждены этим заявлением публично засвидетельствовать глубокую обеспокоенность кризисом доверия к одной из наиболее важных государственных институтов - правосудия", - говорится в обращении.

В своем обращении священники украинской церкви напомнили о временах президентства Януковича, когда судебная власть преследовала оппозицию, и сравнила те годы с сегодняшним днем.

"К сожалению, мы видим, что несмотря на попытки проводить реформы, система правосудия в целом, отдельные ее элементы и институты по-прежнему остаются среди лидеров общественного недоверия. Внесение в ведение расследований политической составляющей и избирательности всегда только усугубляют такое недоверие, доказательством чего является позорные судебные преследования представителей оппозиции во времена власти бывшего президента. Януковича. Недоверие к правосудию существенно подрывает международный авторитет Украины. Помним, как судебные преследования оппозиционных деятелей во времена президентства Виктора Януковича были постоянным предметом внимания и справедливой критики со стороны демократических стран и международных институтов", - добавили в ПЦУ.

В свою очередь, в Поместной украинской церкви отмечают, что безосновательное преследование лишь ради преследования являются вредными и недопустимыми.

"Нас, как Церковь, заставляет обращать на себя внимание тот факт, что в последнее время настойчиво, особенно в связанных со страной-агрессором средствах массовой информации, проводится мысль, что различные обвинения, которые выдвигаются против пятого президента Украины П. Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью, как главы государства, в содействии церковному объединению, образованию Православной Церкви Украины и в получении ею Томоса от Вселенского Патриарха", - отметили в церкви.

Учитывая все вышесказанное, добавляют в ПЦУ, очевидно, что любая политическая мотивация в деятельности правоохранительных органов и возбуждении уголовных дел, в частности против пятого президента Украины, недопустима.

"Кроме того, оно будет опасным для гражданского мира в условиях российской агрессии, когда страна-агрессор радостью использует любые конфликты внутри Украины во вред нашему государству и для достижения своих целей в гибридной войне", - резюмировали в ПЦУ.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

В то же время, депутат Европейского парламента, литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег руководство Украины от политического преследования пятого президента Петра Порошенко.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое была подготовлена следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".

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Автор: РБК-Украина