У ПЦУ занепокоєні через кризу правосуддя в Україні

Фото: ПЕтроПорошенко (РБК-Україна)

У Єпіфанія наголошують, що недовіра до правосуддя істотно підриває міжнародний авторитет України

Помісна українська церква (ПЦУ) висловила глибоке занепокоєння кризою довіри до однієї з найбільш важливих державних інституцій – правосуддя.

Про це йдеться у заяві Київської митрополії УПЦ.

"Змушені цією заявою публічно засвідчити глибоке занепокоєння кризою довіри до однієї з найбільш важливих державних інституцій – правосуддя", - йдеться у зверненні.

У своєму зверненні священники української церкви нагадали про часи президенства Януковича, коли судова влада переслідувала опозицію, та порівняла ті роки із сьогоденням.

"На жаль, ми бачимо, що попри намагання проводити реформи, система правосуддя в цілому, окремі її елементи та інституції надалі залишаються серед лідерів суспільної недовіри. Внесення у ведення розслідувань політичної складової та вибірковості завжди лише поглиблюють таку недовіру, доказом чого є ганебні судові переслідування представників опозиції за часів влади колишнього президента В. Януковича. Недовіра до правосуддя істотно підриває і міжнародний авторитет України. Пам’ятаємо, як судові переслідування опозиційних діячів у часи президентства Віктора Януковича були постійним предметом уваги й справедливої критики з боку демократичних країн та міжнародних інституцій", - додали в ПЦУ.

Своєю чергою, у Помісній українській церкві наголошують, що безпідставне переслідування лише заради переслідування є шкідливими та неприпустимими.

"Нас, як Церкву, змушує звертати на себе увагу той факт, що останнім часом наполегливо, особливо у пов’язаних з країною-агресором засобах масової інформації, проводиться думка, що різні обвинувачення, які висуваються проти п’ятого президента України П. Порошенка, мають якийсь зв’язок з його роллю, як глави держави, в сприянні церковному об’єднанню, утворенню Православної Церкви України та в отриманні нею Томосу від Вселенського Патріарха", - зазначили в церкві.

З огляду на все вищесказане, додають в ПЦУ, очевидним є, що будь-яка політична мотивація у діяльності правоохоронних органів та порушенні кримінальних справ, зокрема проти п’ятого президента України, - недопустима.

"На додаток, вона буде небезпечною для громадянського миру в умовах російської агресії, коли країна-агресор радо використовує будь-які конфлікти всередині України на шкоду нашій державі та для досягнення своїх цілей в гібридній війні", - резюмували в ПЦУ.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Водночас, депутат Європейського парламенту, литовський політик Пятрас Ауштрявічюс застеріг керівництво України від політичного переслідування п’ятого президента Петра Порошенка.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".

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Автор: РБК-Україна