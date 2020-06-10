ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Депутат Европарламента предостерег власть от политических преследований Порошенко

Новости » Политика     10.06.2020 - 10:26
Депутат Европарламента предостерег власть от политических преследований Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В Европарламенте призвали власть соблюдать Соглашение об ассоциации с ЕС

Депутат Европейского парламента, литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег руководство Украині от политического преследования пятого президента Петра Порошенко.

Об этом Ауштрявичюс написал на своей странице в Twitter, комментируя запланированный на сегодня допрос Порошенко в Государственном бюро расследований.

"Соглашение об ассоциации обязывает Украину полностью придерживаться верховенства закона и других основополагающих принципов. Не может быть никакого политически мотивированного преследования", - отмечает Ауштрявичюс.

Напомним, ранее Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Допрос должен состояться в 11:00 10 июня в помещении ГБР.

В свою очередь адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что решение Печерского суда о принудительном приводе в ГБР незаконно, поскольку судебное заседание состоялось без его клиента.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Порошенко ПетрГБРЕвропарламент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь