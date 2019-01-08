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В ПЦУ назвали возможную дату интронизации Епифания

Новости » Общество    08.01.2019 - 15:43
В ПЦУ назвали возможную дату интронизации Епифания
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Интронизация Епифания может пройти 3 февраля

Интронизация предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания может пройти 3 февраля. Об этом сообщил официальный представитель Епифания Иван Сидор, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Прямой".

По словам Сидора, на сегодня точная дата интронизации еще не согласована.

"Я думаю, что 3 февраля, когда блаженнейший митрополит Епифаний будет отмечать 40-летие свое. На день рождения, возможно, сделают интронизацию", - отметил он.

 

Интронизация заключается в торжественном богослужении, итогом которого является возведение на престол избранного главы православной церкви. Епифания избрали главой Православной церкви Украины на Объединительном соборе 15 декабря, после чего 6 января ПЦУ получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.

Напомним, ранее сообщалось, что Элладская церковь запустила процедуру признания автокефальной Православной церкви Украины. Ожидается, что архиерейский собор этой церкви вынесет свое решение уже в феврале.

Отметим, до этого Епифаний заявил, что надеется объединить все православные церкви Украины.

 

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