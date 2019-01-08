У ПЦУ назвали можливу дату інтронізації Епіфанія

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Інтронізація Епіфанія може пройти 3 лютого

Інтронізація предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) Епіфанія може пройти 3 лютого. Про це повідомив офіційний представник Епіфанія Іван Сидор, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал "Прямой".

За словами Сидора, на сьогодні точну дату інтронізації ще не погоджено.

"Я думаю, що 3 лютого, коли блаженніший митрополит Епіфаній відзначатиме 40-річчя своє. На день народження, можливо, зроблять інтронізацію", - зазначив він.

Інтронізація полягає в урочистому богослужінні, підсумком якого є зведення на престол новообраного глави православної церкви. Епіфанія обрали главою Православної церкви України на Об'єднавчому соборі 15 грудня, після чого 6 січня ПЦУ отримала томос про автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Елладська церква розробила процедуру визнання автокефальної Православної церкви України. Очікується, що архієрейський собор цієї церкви винесе своє рішення вже в лютому.

Відзначимо, до цього Епіфаній заявив, що сподівається об'єднати всі православні церкви України.