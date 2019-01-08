ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У ПЦУ назвали можливу дату інтронізації Епіфанія

Новини » Суспільство    08.01.2019 - 15:43
У ПЦУ назвали можливу дату інтронізації Епіфанія
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Інтронізація Епіфанія може пройти 3 лютого

Інтронізація предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) Епіфанія може пройти 3 лютого. Про це повідомив офіційний представник Епіфанія Іван Сидор, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал "Прямой".

За словами Сидора, на сьогодні точну дату інтронізації ще не погоджено.

"Я думаю, що 3 лютого, коли блаженніший митрополит Епіфаній відзначатиме 40-річчя своє. На день народження, можливо, зроблять інтронізацію", - зазначив він.

 

Інтронізація полягає в урочистому богослужінні, підсумком якого є зведення на престол новообраного глави православної церкви. Епіфанія обрали главою Православної церкви України на Об'єднавчому соборі 15 грудня, після чого 6 січня ПЦУ отримала томос про автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Елладська церква розробила процедуру визнання автокефальної Православної церкви України. Очікується, що архієрейський собор цієї церкви винесе своє рішення вже в лютому.

Відзначимо, до цього Епіфаній заявив, що сподівається об'єднати всі православні церкви України.

 

Томос не будуть відвозити на Фанар
Новини України церковьЄпіфанійПЦУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся