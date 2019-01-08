В Ровенской области первый приход УПЦ МП перешел к Единой церкви

Иллюстративное фото (УНИАН)

Это первый случай перехода общины УПЦ МП к ПЦУ в Ровенской области

Община Крестовоздвиженского храма села Деражное Костопольского района Ровенской области объявила о переходе с Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) к Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свободу".

По словам старосты храма Николая Гаврилюка, "община выразила желание, чтобы в селе была создана Украинская православная церковь". Отец Виктор (Чабан) поддержал это решение и готов дальше служить обществу.

За решение проголосовали более 300 членов общины. Отмечается, что это первый случай перехода общины УПЦ МП к ПЦУ в Ровенской области.

Напомним, ранее во Львовской области община церкви святой великомученицы Параскевы Пятницы в селе Каров Сокальского района приняла решение перейти из УПЦ МП к поместной Православной церкви Украины. Всего во Львовской области 60 общин УПЦ МП.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что верит в объединение всех православных церквей вокруг Православной церкви Украины.

По состоянию на 5 января к Единой поместной православной церкви перешли уже более 40 приходов УПЦ МП.