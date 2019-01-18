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У ПЦУ назвали терміни реєстрації Київської митрополії

Новини » Суспільство    18.01.2019 - 11:04
У ПЦУ назвали терміни реєстрації Київської митрополії
Фото: Іван Сидор (Facebook Івана Сидора)

Київську митрополію можуть зареєструвати до кінця січня

Реєстрація Київської митрополії нової Православної церкви України (ПЦУ) може завершитися до кінця січня. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вхід вільний: як Верховна рада вирішила питання переходу українців з однієї церкви до іншої".

За словами в. о. прес-секретаря ПЦУ Івана Сидора, процес реєстрації Київської митрополії закінчиться найближчим часом, можливо, вже в січні. Він також зазначив, що після цього можна буде юридично закріплювати перехід церковних громад до ПЦУ за новим законом.

"А парафії УПЦ (КП) і УАПЦ повністю перейшли до ПЦУ, тому що в Об'єднавчому соборі взяли участь усі без винятку єпископів цих церков", - уточнив Сидор.

У той же час в УПЦ Московського патріархату продовжують критикувати як прийнятий парламентом закон, так і сам процес переходу громад. Зокрема, глава юридичного відділу, протоієрей Олександр Бахов вважає, що до ПЦУ "віртуально перейшли 70 парафій".

"Можливо, ці "переходи" такі ж віртуальні, як і так звана Православна церква України, і існують тільки в ЗМІ для створення ажіотажу? Адже ці "переходи", як і "ПЦУ", юридично не існують. Я не бачив жодного повідомлення про те, що парафії "УПЦ КП" і "УАПЦ" масово приєднуються до Православної церкви України", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора Рада прийняла закон про перехід церковних громад до ПЦУ.

В УПЦ Московського патріархату назвали даний закон "догоджанням одній церкві".

 

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