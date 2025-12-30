"Птахи Мадяра" знищили хаб запусків "Шахедів" у Донецькому аеропорту (відео)

У ніч на 30 грудня Сили безпілотних систем уразили об’єкти противника, пов’язані зі зберіганням, обслуговуванням та підготовкою запусків ударних дронів на території Донецького аеропорту.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.
Зазначається, що операцію було розроблено управлінням розвідки 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" СБС спільно з новоствореним центром глибинного ураження Угруповання Сил безпілотних систем.
За наявною інформацією, під удар потрапили:
Крім того, уражено пункт зосередження особового складу та технічного персоналу противника, який займався підготовкою і передпусковим обслуговуванням ударних дронів.
Нагадаємо, в ніч на 18 грудня оператори Сил безпілотних систем уразили низку російських цілей на тимчасово окупованих територіях України, серед яких - об’єкти ППО, склад зберігання дронів та радіолокаційна станція "Небо".
Напередодні, у ніч на 17 грудня, Сили оборони атакували стратегічні об’єкти військово-промислового комплексу та нафтопереробки на території Росії, зокрема нафтобазу й НПЗ у Краснодарському краї. Раніше українські безпілотники також успішно вразили Алчевський металургійний комбінат і черговий раз - Рязанський нафтопереробний завод.
Раніше ми писали про те, що українські Сили безпілотних систем завдали потужного удару по підрозділу російського ГРУ на тимчасово окупованій території Донецької області.