"Птицы Мадяра" уничтожили хаб запусков "Шахедов" в Донецком аэропорту (видео)

Иллюстративное фото: "Птицы Мадяра" уничтожили хаб запусков "Шахедов" в Донецком аэропорту (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 30 декабря Силы беспилотных систем поразили объекты противника, связанные с хранением, обслуживанием и подготовкой запусков ударных дронов на территории Донецкого аэропорта.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Отмечается, что операция была разработана управлением разведки 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра" СБС совместно с новосозданным центром глубинного поражения Группировки Сил беспилотных систем.

По имеющейся информации, под удар попали:

  • логистический хаб "Герань/Шахед";
  • пункт предполетной подготовки и технического обслуживания БпЛА "Герань", "Шахед" и "Гербера";
  • центральный склад боевых частей для беспилотных авиационных комплексов;
  • накопительный склад БпАК "Гербера".

Кроме того, поражен пункт сосредоточения личного состава и технического персонала противника, который занимался подготовкой и предпусковым обслуживанием ударных дронов.

 

Силы беспилотных систем

Напомним, в ночь на 18 декабря операторы Сил беспилотных систем поразили ряд российских целей на временно оккупированных территориях Украины, среди которых - объекты ПВО, склад хранения дронов и радиолокационная станция "Небо".

Накануне, в ночь на 17 декабря, Силы обороны атаковали стратегические объекты военно-промышленного комплекса и нефтепереработки на территории России, в частности нефтебазу и НПЗ в Краснодарском крае. Ранее украинские беспилотники также успешно поразили Алчевский металлургический комбинат и очередной раз - Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Ранее мы писали о том, что украинские Силы беспилотных систем нанесли мощный удар по подразделению российского ГРУ на временно оккупированной территории Донецкой области.

