"Птахи Мадяра" вполювали рідкісний дрон "Форпост-Р" у Курській області (відео)
Українські військові знищили рідкісний російський безпілотник "Форпост-Р", здатний нести керовані авіабомби. Його перехопили над Курською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.
За словами Бровді, "Форпост-Р" було виявлено та знищено 27 липня над територією Курської області Росії.
Операцію провели пілоти 7-го батальйону "Топота" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра". Для перехоплення цілі використали український дрон "Чаклун-КМ", який уразив безпілотник на висоті 4300 метрів.
"Впольовано та збито "Форпост-Р", тяжкий дороговартісний ударно-розвідувальний БПЛА, носій керованих боєприпасів", - повідомив командувач Сил безпілотних систем.
Чим особливий "Форпост-Р"
За словами Бровді, "Форпост-Р" здатний нести керовані авіабомби КАБ-20 із лазерним наведенням.
Командувач зазначив, що це лише шостий підтверджений випадок знищення такого безпілотника від початку повномасштабної війни та другий - на рахунку 414 окремої бригади "Птахи Мадяра". Перший "Форпост-Р" бійці бригади збили у квітні 2025 року.
Нагадаємо, у ніч проти 26 липня бійці Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки провели операцію в тимчасово окупованому Криму. Вони виявили на бойовій позиції російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" і завдали по ньому удару.
За даними ГУР, унаслідок атаки було знищено пускову установку комплексу та радіолокаційну станцію 96Л6, яка забезпечує виявлення повітряних цілей і входить до складу системи С-400.