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"Птахи Мадяра" подстрелили редкий дрон "Форпост-Р" в Курской области (видео)

18:12 27.07.2026 Пн
2 мин
Таких беспилотников российская армия потеряла всего несколько за всю полномасштабную войну
aimg Мария Науменко
"Птахи Мадяра" подстрелили редкий дрон "Форпост-Р" в Курской области (видео) Фото: российский ударно-разведывательный беспилотник "Форпост-Р" (facebook.com/iamo.armyinform)
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Украинские военные уничтожили редкий российский беспилотник "Форпост-Р", способный нести управляемые авиабомбы. Его перехватили над Курской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

По словам Бровди, "Форпост-Р" был обнаружен и уничтожен 27 июля над территорией Курской области России.

Операцию провели пилоты 7-го батальона "Топота" 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра". Для перехвата цели использовали украинский дрон "Чаклун-КМ", поразивший беспилотник на высоте 4300 метров.

"Полирован и сбит "Форпост-Р", тяжелый дорогостоящий ударно-разведывательный БПЛА, носитель управляемых боеприпасов", - сообщил командующий Сил беспилотных систем.

Чем особенный "Форпост-Р"

По словам Бровди, "Форпост-Р" способен нести управляемые авиабомбы КАБ-20 с лазерной наводкой.

Командующий отметил, что это лишь шестой подтвержденный случай уничтожения такого беспилотника с начала полномасштабной войны и второй – на счету 414 отдельной бригады "Птахи Мадяра". Первый "Форпост-Р" бойцы бригады сбили в апреле 2025 года.

Напомним, в ночь на 26 июля бойцы Департамента беспилотных систем Главного управления разведки провели операцию во временно оккупированном Крыму. Они обнаружили на боевой позиции российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" и нанесли по нему удар.

По данным ГУР, в результате атаки была уничтожена пусковая установка комплекса и радиолокационная станция 96Л6, которая обеспечивает обнаружение воздушных целей и входит в состав системы С-400.

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