ПСЖ знищив "Реал" за тайм та зіграє з "Челсі" у фіналі Клубного чемпіонату світу (відео)

Клубний чемпіонат світу, півфінал

ПСЖ – "Реал" – 4:0

Голи: Руїс, 6, 24, Дембеле, 9, Рамуш, 88

Деталі матчу

Гра почалась з заклику легендарного боксерського конферансьє Майкла Баффера: "Let's get ready to rumble!" ("Приготуйтеся до бійки!"). І, схоже, футболісти ПСЖ сприйняли цей клич занадто буквально.

Ще до шостої хвилини вони створили біля воріт Куртуа два вбивчих гольових моменти. Бельгійця намагалися переграти Руїс та Мендеш, але голкіпер "вершкових" творив дива.

Але й він був безсилим, коли Руїс на 6-й хвилині таки розмочив рахунок. Іспанський півзахисник ПСЖ скористався помилкою оборонця "Реала" Асенсіо, який у штрафному просто подарував м'яч супернику.

Через три хвилини жахливої помилки припустився Рюдігер: намагаючись віддати пас під пресингом він не влучив по м'ячу. Дембеле обікрав оборонця, вийшов сам на сам з Куртуа і спокійно обіграв його. 2:0 – на 9-й хвилині.

"Реал" був просто шокований і не знав, що робити. Намагався активно діяти Мбаппе, який вийшов у принциповому поєдинку проти колишнього клубу в старті, але його індивідуальні пориви легко читалися опонентами.

А герой попередніх матчів "вершкових" на ЧС Гонсало Гарсія поруч з Мбаппе загубився. Схоже, він ще не знає, як діяти в атаці в зв'язці з зірковим французом.

Гравці ПСЖ після двох голів на старті спочатку перейшли до режиму економії. А потім, зрозумівши, що такого суперника можна брати тепленьким, знову активізувалися і створили ще купу моментів і напівмоментів.

Втім, до перерви реалізували лише один – дублем відзначився Руїс, який точним ударом завершив ідеальну комбінацію своєї команди.

Фактично, мадридці після стартових 30-ти хвилин гри перебували в глибокому нокдауні. Якби гра проходила за більш зрозумілими Бафферу правилами боксу, її можна було б зупиняти. Але у футболі своя філософія і жертва має випити чашу до дна.

По перерві ПСЖ вже відверто економив сили перед фіналом. Проте мав ще можливості. Зрештою, парижани забили вчетверте: крапку в грі на 88-й хвилині поставив Рамуш.

Фінал КЧС: ПСЖ за крок до унікального досягнення

Вирішальний матч Клубного чемпіонату світу пройде в неділю, 13 липня, у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

У ньому ПСЖ зіграє проти лондонського "Челсі", який напередодні, у першому півфіналі був сильнішим за бразильський "Флуміненсе" (2:0).

Якщо ПСЖ виграє трофей клубного ЧС, парижанам підкориться унікальне досягнення: вони стануть переможцями всіх національних та міжнародних турнірів, у яких брали участь.