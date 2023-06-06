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ПСЖ визначився з долею головного тренера

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Париж, Вівторок 06 червня 2023 16:38
ПСЖ визначився з долею головного тренера Фото: Крістоф Гальтьє не втримається на посаді? (en.psg.fr)
Автор: Антон Федорців

До нового сезону французький "Парі Сен-Жермен", вочевидь, готуватиме новий тренерський штаб. Крістоф Гальтьє покине посаду керманича команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

Менеджмент парижан вирішив звільнити 56-річного фахівця. Футбольний радник ПСЖ Луїш Кампуш нібито вже сповістив тренера про рішення босів клубу.

Гальтьє відпрацював на чолі французького гранда один сезон. ПСЖ із ним на тренерському містку здобув Суперкубок Франції та тріумфував у Лізі 1. Натомість у Лізі чемпіонів парижани зазнали чергового фіаско. Команда Гальтьє вилетіла від "Баварії" в 1/8 фіналу.

Якщо відставка француза відбудеться, то ПСЖ розпочне переговори з потенційними новими тренерами. Пріоритетним кандидатом парижан стане німець Юліан Нагельсманн. Він раніше працював із "Хоффенхаймом", РБ "Лейпциг" і "Баварією".

У вихідні аргентинець Мессі провів останній матч у складі ПСЖ. Семиразовий володар "Золотого м'яча" покине "Парк де Пренс" після двох сезонів у лавах французького гранда. Після 30 червня нападник матиме статус вільного агента.

До слова, раніше пригадали досвід протистояння Гвардіоли з "Інтером" у спеціальному матеріалі.

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