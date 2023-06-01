ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мессі проведе останній матч за ПСЖ: тренер підтвердив прощання з чемпіоном світу

Новость на русском →
Париж, Четвер 01 червня 2023 17:30
Мессі проведе останній матч за ПСЖ: тренер підтвердив прощання з чемпіоном світу Фото: Ліонель Мессі на тренуванні парижан (facebook.com/PSG)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок 38-го туру французької Ліги 1 проти "Клермона" стане останнім у футболці "Парі Сен-Жермен" для семиразового володаря "Золотого м'яча" Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

3 червня відбудеться "останній танок" аргентинця з французьким грандом. Влітку він покине парижан на правах вільного агента.

Відхід Мессі підтвердив керманич ПСЖ Крістоф Гальтьє. На передматчевій прес-конференції фахівець розсипався в компліментах чемпіону світу. Зокрема, він назвав честю можливість тренувати "найсильнішого футболіста в історії".

"Були якісь зауваження і критичні вислови, що абсолютно безпідставні. Коли тобі 35, а ти видаєш таку статистику з Кубком світу посеред сезону... Він завжди був готовий допомогти команді та демонстрував найкращий рівень", – заявив Гальтьє.

Напередодні інсайдер Галетті "відправив" Мессі на прийдешній сезон до Саудівської Аравії. Аргентинський нападник нібито домовився про контракт на 500 млн євро з "Аль-Хілялем". На Близькому Сході відновиться протистояння зірки з одвічним конкурентом Кріштіану Роналду.

До слова, раніше Мессі отримав топ-конкурента в боротьбі за "Золотий м'яч-2023".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПСЖ Месси
NEWS
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють