ПСЖ предоставил Неймару досрочный отпуск

Фото: Неймар (psg.fr)

Игрок пропустит матч с "Нантом"

Зимний перерыв для нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара начался раньше, чем у других игроков команды. Об этом сообщает L’Equipe.

Парижский клуб предоставил своему футболисту досрочный отпуск, и в настоящее время игрок находится у себя на родине, в Бразилии. Уточняется, что такое решение ПСЖ связано с мышечными проблемами у форварда. Во Францию Неймар вернется уже в январе.

Таким образом, бразилец пропустит запланированный на 22 декабря матч парижан с "Нантом" в 19 туре французской Лиги 1. Далее команду ждет пауза, после которой ей предстоит сыграть 8 января в Кубке лиги. Первая игра чемпионата Франции после этого состоится 12 февраля.

В последнем матча с участием Неймара ПСЖ на выезде уверенно обыграл сербскую "Црвену Звезду" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов (4:1). На счету форварда гол в этом поединке.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ согласился отпустить Неймара в испанский клуб.