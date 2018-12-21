ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ПСЖ предоставил Неймару досрочный отпуск

Новости » Спорт    21.12.2018 - 10:05
ПСЖ предоставил Неймару досрочный отпуск
Фото: Неймар (psg.fr)

Игрок пропустит матч с "Нантом"

Зимний перерыв для нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара начался раньше, чем у других игроков команды. Об этом сообщает L’Equipe.

Парижский клуб предоставил своему футболисту досрочный отпуск, и в настоящее время игрок находится у себя на родине, в Бразилии. Уточняется, что такое решение ПСЖ связано с мышечными проблемами у форварда. Во Францию Неймар вернется уже в январе.

Таким образом, бразилец пропустит запланированный на 22 декабря матч парижан с "Нантом" в 19 туре французской Лиги 1. Далее команду ждет пауза, после которой ей предстоит сыграть 8 января в Кубке лиги. Первая игра чемпионата Франции после этого состоится 12 февраля.

В последнем матча с участием Неймара ПСЖ на выезде уверенно обыграл сербскую "Црвену Звезду" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов (4:1). На счету форварда гол в этом поединке.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ согласился отпустить Неймара в испанский клуб.

"Реал" отказался от идеи приобретения Неймара "Барселона" намерена вернуть нападающего ПСЖ Неймара
Новости Украины ПСЖНеймаротпуск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь