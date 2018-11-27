ПСЖ согласился отпустить Неймара в испанский клуб

Фото: Неймар (instagram.com/neymarjr)

Клуб готов продать бразильца за меньшую цену, чем покупал

Французский "Пари Сен-Жермен" согласен продать форварда сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщает AS со ссылкой на телеканал Beteve.

По информации источника, 26-летним игрок хочет вернуться в испанский чемпионат и смог уговорить руководство парижан продать его. ПСЖ готов отпустить бразильца за 200 млн евро.

По информации издания, Неймар может как вернуться в "Барселону", за которую он выступал с 2013 по 2017 год, так и перейти в "Реал", где в его трансфере лично заинтересован президент клуба Флорентино Перес.

В текущем сезоне Неймар провел 16 матчей за ПСЖ, забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.