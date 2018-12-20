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ПСЖ исключил из команды основного полузащитника

Новости » Спорт    20.12.2018 - 11:53
ПСЖ исключил из команды основного полузащитника
Фото: Адриен Рабьо (psg.fr)

Игрок уже имеет соглашение с "Барселоной"

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Адриен Рабьо исключен из первой команды. Об этом сообщил главный тренер Томас Тухель, слова которого передает Goal.

Причиной послужило то, что Рабьо, который находится в системе парижан уже 8 лет, отказался продлевать контракт с парижанами и намерен уйти из клуба.

"Это решение клуба, что Адриен не в команде. Я понимаю и уважаю это решение, теперь мы будем ждать. Я много раз говорил, что мне нравится Рабйо как игрок, но ситуация явно затянулась", - сказал наставник.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов платить игроку 1 млн евро в месяц, однако Рабьо договорился о переходе в "Барселону" следующим летом на правах свободного агента. 

Ранее спортивный директор клуба заявил, что игрок просидит остаток сезона на скамейке запасных, так как отказывается от нового контракта у клубом.

Напомним, УЕФА повторно проверит дело о финансовых нарушениях ПСЖ.

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