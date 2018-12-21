ПСЖ надав Неймару достроковий відпустку

Фото: Неймар (psg.fr)

Гравець пропустить матч з "Нантом"

Зимова перерва для нападника французького "Парі Сен-Жермен" Неймара почалася раніше, ніж у інших гравців команди. Про це повідомляє L'Equipe.

Паризький клуб надав своєму футболістові достроковий відпустку, і в даний час гравець знаходиться у себе на батьківщині, в Бразилії. Уточнюється, що таке рішення ПСЖ пов'язано з м'язовими проблемами у форварда. До Франції Неймар повернеться вже в січні.

Таким чином, бразилець пропустить запланований на 22 грудня матч парижан з "Нантом" в 19 турі французької Ліги 1. Далі команду чекає пауза, після якої їй належить зіграти 8 січня в Кубку ліги. Перша гра чемпіонату Франції після цього відбудеться 12 лютого.

В останньому матчі за участю Неймара ПСЖ на виїзді впевнено обіграв сербську "Црвену Звезду" в заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів (4:1). На рахунку форварда гол у цьому поєдинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ погодився відпустити Неймара в іспанський клуб.