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ПСЖ определился с заменой нападающему команды

Новости » Спорт     10.12.2019 - 18:06
ПСЖ определился с заменой нападающему команды
Фото: Неймар (psg.fr)

Неймара летом требовал продать его и, вероятно, не отказался от этой затеи

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" определилось с тем, кто заменит нападающего Неймара, который может покинуть команду в следующем году. Об этом сообщает France Football.

Приоритетной целью в случае ухода бразильца станет 27-летний сенегальский форвард "Ливерпуля" Садио Мане, который занял четвертое место в последнем рейтинге "Золотого мяча".

Отмечается, что "мерсисайдцы" готовы рассмотреть предложение по сенегальцу, но требуют за него не менее 100 млн евро.

По данным источника, парижане будут активны на трансферном рынке следующим летом, поскольку сразу несколько игроков могут уйти из клуба. Также в список целей спортивного директора ПСЖ Леонарда входят защитник "Наполи" Калиду Кулибали и защитник "Ювентуса" Маттиа де Шильо.

Нынешний контракт Садио Мане с клубом из Ливерпуля действует до лета 2023 года. Сенегальский нападающий принял участие в 15 матчах Премьер-лиги в этом сезоне, в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, руководство французского клуба хочет подписать новое соглашение с Неймаром.

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