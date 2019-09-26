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ПСЖ намерен предложить Неймару новый контракт

Новости » Спорт    26.09.2019 - 13:02
ПСЖ намерен предложить Неймару новый контракт
Фото: Неймар (psg.fr)

Бразилец летом пытался покинуть клуб

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" хочет подписать новое соглашение с форвардом Неймаром. Соответствующей информацией располагает Le10Sport.

Отмечается, что спортивный директор парижского клуба Леонардо пытался возобновить переговоры с бразильцем о продлении его контракта, который заканчивается в 2022 году. Однако мнение самого Неймара на этот счет пока неизвестно.

Во время летнего трансферного окна он пытался покинуть клуб и вернутся в "Барселону", но каталонцы так и не смогли договориться с ПСЖ о трансфере.

Также сообщалось об интересе к Неймару со стороны мадридского "Реала". Но парижане, по сообщениям ряда СМИ, больше хотят приобрести одноклубника бразильца Килиана Мбаппе.

Неймар пропустил начало сезона, но затем вышел на поле в матчах 5 и 6 тура чемпионата Франции и принес своей команде победы, забивая на последних минутах.

За "Барселону" Неймар выступал с 2013 по 2017 год. В составе "сине-гранатовых" он завоевал девять трофеев. Неймар дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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