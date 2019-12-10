ПСЖ визначивсяз заміною нападнику команди

Фото: Неймар (psg.fr)

Неймара влітку вимагав продати його і, ймовірно, не відмовився від цієї затії

Керівництво французького "Парі Сен-Жермен" визначилося з тим, хто замінить нападника Неймара, який може покинути команду в наступному році. Про це повідомляє France Football.

Пріоритетною метою в разі відходу бразильця стане 27-річний сенегальський форвард "Ліверпуля" Садіо Мане, який зайняв четверте місце в останньому рейтингу "Золотого м'яча".

Відзначається, що "мерсисайдці" готові розглянути пропозицію по сенегальцю, але вимагають за нього не менше 100 млн євро.

За даними джерела, парижани будуть активні на трансферному ринку наступного літа, оскільки відразу кілька гравців можуть піти з клубу. Також в список цілей спортивного директора ПСЖ Леонарда входять захисник "Наполі" Каліду Кулібалі і захисник "Ювентуса" Маттіа де Шільо.

Нинішній контракт Садіо Мане з клубом з Ліверпуля діє до літа 2023 року. Сенегальський нападник взяв участь в 15 матчах Прем'єр-ліги в цьому сезоні, в яких забив 9 голів і віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, керівництво французького клубу хоче підписати нову угоду з Неймаром.