"ПСЖ - найкращий клуб світу": перші слова Забарного після історичного переходу

Перші слова Забарного після підписання контракту

Ілля виступатиме у ПСЖ під шостим ігровим номером. Після офіційного оголошення про трансфер пресслужба клубу опублікувала перші слова українського футболіста:

"Я дуже радий приєднатися до "Парі Сен-Жермен", найкращого клубу світу з найкращим проєктом. Я тут, щоб викластися на полі на повну, і з нетерпінням чекаю свого дебюту та знайомства з уболівальниками", - сказав Забарний.

ПСЖ привітав нового гравця

Ілля Забарний став першим українцем в історії ПСЖ, збільшивши кількість національностей у клубі до 51. Президент клубу Насер Аль-Хелаїфі привітав захисника.

"Ми раді підписати контракт з Іллею Забарним і посилити нашу команду. Ілля - талановитий міжнародний футболіст і професіонал, який зробить значний внесок у розвиток ПСЖ на довгострокову перспективу", - зазначив президент клубу.

Кар’єра Іллі Забарного

Забарний розпочинав професійну кар’єру у київському "Динамо", де став чемпіоном України у сезоні 2020/21 та виграв Кубок країни.

У січні 2023 року він перейшов у "Борнмут" за 22,7 мільйона євро. За англійський клуб провів 86 матчів, забив один гол.

У сезоні 2024/25 Ілля зіграв 39 матчів у всіх турнірах за "Борнмут", зробив один асист і 37 разів виходив у стартовому складі.

ПСЖ готується до нового сезону

Новий сезон для ПСЖ розпочнеться 13 серпня матчем за Суперкубок УЄФА проти "Тоттенгема". Чемпіонат Франції команда Луїса Енріке стартує 17 серпня виїзним поєдинком проти "Нанта".