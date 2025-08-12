"ПСЖ - лучший клуб мира": первые слова Забарного после исторического перехода

22-летний центральный защитник сборной Украины Илья Забарный официально стал игроком французского клуба "Пари Сен-Жермен".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ПСЖ.
Илья будет выступать в ПСЖ под шестым игровым номером. После официального объявления о трансфере пресс-служба клуба опубликовала первые слова украинского футболиста:
"Я очень рад присоединиться к "Пари Сен-Жермен", лучшему клубу мира с лучшим проектом. Я здесь, чтобы выложиться на поле на полную, и с нетерпением жду своего дебюта и знакомства с болельщиками", - сказал Забарный.
Илья Забарный стал первым украинцем в истории ПСЖ, увеличив количество национальностей в клубе до 51. Президент клуба Насер Аль-Хелаифи поздравил защитника.
"Мы рады подписать контракт с Ильей Забарным и усилить нашу команду. Илья - талантливый международный футболист и профессионал, который внесет значительный вклад в развитие ПСЖ на долгосрочную перспективу", - отметил президент клуба.
Забарный начинал профессиональную карьеру в киевском "Динамо", где стал чемпионом Украины в сезоне 2020/21 и выиграл Кубок страны.
В январе 2023 года он перешел в "Борнмут" за 22,7 миллиона евро. За английский клуб провел 86 матчей, забил один гол.
В сезоне 2024/25 Илья сыграл 39 матчей во всех турнирах за "Борнмут", сделал один ассист и 37 раз выходил в стартовом составе.
Новый сезон для ПСЖ начнется 13 августа матчем за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма". Чемпионат Франции команда Луиса Энрике стартует 17 августа выездным поединком против "Нанта".
