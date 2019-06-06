ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ПСЖ намерен приобрести голкипера "Реала" на замену Буффону

Новости » Спорт    06.06.2019 - 09:13
ПСЖ намерен приобрести голкипера "Реала" на замену Буффону
Фото: Кейлор Навас (realmadrid.com)

Навас может перебраться в чемпионат Франции

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас в ближайшее время может стать игроком "Пари-Сен Жермен". Об этом сообщает Marca. 

По информации издания, руководство парижан видит в нем замену ушедшему из клуба вратарю Джанлуиджи Буффону. При этом главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на Наваса в следующем сезоне и готов отпустить его в другой клуб.

32-летний Навас выступает за "Реал" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 21 поединок, из которых 7 отстоял на ноль.

Также на его счету два пропущенных гола в трех матчах Лиги чемпионов. В составе "сливочных" Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании. 

Буффон присоединился к ПСЖ летом прошлого года на правах свободного агента. Контракт футболиста с парижанами рассчитан до нынешнего лета.  При этом по согласованию сторон он мог быть продлен еще на один год. 

Напомним, ранее сообщалось, что "Реал" рассчитывает на украинского голкипера Андрея Лунина в следующем сезоне.

"Реал" планирует в течение недели объявить о трех трансферах Форвард ПСЖ дал согласие на переход в "Атлетико"
Новости Украины РеалПСЖтрансферы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь