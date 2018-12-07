"Реал" рассчитывает на Лунина в следующем сезоне

Мадридский клуб пристально следит за успешной игрой украинского голкипера

Мадридский "Реал" вернет украинского голкипера Андрея Лунина из "Леганеса" по окончании арендного соглашения. Об этом сообщает Football Espana.

Отмечается, что со следующего сезона украинский вратарь станет вторым голкипером в "королевском клубе" после Тибо Куртуа. А клуб, скорее всего, покинет Кейлор Навас, игравший в "мадриде" с 2014 года и взявший три подряд Кубка чемпионов. Игрок заявляет, что недоволен своим положением в команде.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел уже четыре матча за "Леганес" из них три в стартовом составе и сумел трижды сохранить свои ворота сухими, отразив восемь из десяти ударов.