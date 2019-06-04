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"Реал" совершил первый летний трансфер

Новости » Спорт    04.06.2019 - 16:56
"Реал" совершил первый летний трансфер
Фото: Лука Йович (eintracht.de)

Соглашение рассчитано на шесть сезонов

Мадридский "Реал" объявил о переходе форварда франкфуртского "Айнтрахта" Луки Йовича. Об этом сообщает пресс-служба "сливочных". 

Соглашение между "королевским клубом" и сербским футболистом рассчитано на шесть сезонов - до 30 июня 2025 года. В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование. Других детали трансфера не сообщаются, однако по данным СМИ, сумма сделки составит 65-70 млн евро. 

В минувшем сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет 17 голов и 5 результативных передач. 

Напомним, "Реал" в течение недели планирует объявить о еще двух трансферах.

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