ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ПСЖ має намір придбати голкіпера "Реала" на заміну Буффону

Новини » Спорт    06.06.2019 - 09:13
ПСЖ має намір придбати голкіпера "Реала" на заміну Буффону
Фото: Кейлор Навас (realmadrid.com)

Навас може перебратися в чемпіонат Франції

Голкіпер мадридського "Реала" Кейлор Навас найближчим часом може стати гравцем "Парі-Сен Жермен". Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, керівництво парижан бачить в ньому заміну який пішов з клубу воротареві Джанлуїджі Буффону. При цьому головний тренер "Реала" Зінедін Зідан не розраховує на Наваса в наступному сезоні і готовий відпустити його в інший клуб.

32-річний Навас виступає за "Реал" з 2014 року. У нинішньому сезоні він провів 21 поєдинок, з яких 7 відстояв на нуль.

Також на його рахунку два пропущених голи в трьох матчах Ліги чемпіонів. У складі "вершкових" Навас тричі вигравав Лігу чемпіонів, а також ставав чемпіоном Іспанії.

Буффон приєднався до ПСЖ влітку минулого року на правах вільного агента. Контракт футболіста з парижанами розрахований до нинішнього літа. При цьому за погодженням сторін він міг бути продовжений ще на один рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Реал" розраховує на українського голкіпера Андрія Луніна у наступному сезоні.

"Реал" планує протягом тижня оголосити про трьох трансферах Форвард ПСЖ дав згоду на перехід в "Атлетіко"
Новини України РеалПСЖтрансферы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся