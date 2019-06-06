ПСЖ має намір придбати голкіпера "Реала" на заміну Буффону

Фото: Кейлор Навас (realmadrid.com)

Навас може перебратися в чемпіонат Франції

Голкіпер мадридського "Реала" Кейлор Навас найближчим часом може стати гравцем "Парі-Сен Жермен". Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, керівництво парижан бачить в ньому заміну який пішов з клубу воротареві Джанлуїджі Буффону. При цьому головний тренер "Реала" Зінедін Зідан не розраховує на Наваса в наступному сезоні і готовий відпустити його в інший клуб.

32-річний Навас виступає за "Реал" з 2014 року. У нинішньому сезоні він провів 21 поєдинок, з яких 7 відстояв на нуль.

Також на його рахунку два пропущених голи в трьох матчах Ліги чемпіонів. У складі "вершкових" Навас тричі вигравав Лігу чемпіонів, а також ставав чемпіоном Іспанії.

Буффон приєднався до ПСЖ влітку минулого року на правах вільного агента. Контракт футболіста з парижанами розрахований до нинішнього літа. При цьому за погодженням сторін він міг бути продовжений ще на один рік.

Grazie Grande Gigi — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 5, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Реал" розраховує на українського голкіпера Андрія Луніна у наступному сезоні.