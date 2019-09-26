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ПСЖ має намір запропонувати Неймару новий контракт

Новини » Спорт    26.09.2019 - 13:02
ПСЖ має намір запропонувати Неймару новий контракт
Фото: Неймар (psg.fr)

Бразилець влітку намагався покинути клуб

Керівництво французького "Парі Сен-Жермен" має намір підписати нову угоду з форвардом Неймаром. Відповідною інформацією володіє Le10Sport.

Відзначається, що спортивний директор паризького клубу Леонардо намагався відновити переговори з бразильцем щодо продовження його контракту, який завершується у 2022 році. Однак думка самого Неймара на цей рахунок поки невідомо.

Під час літнього трансферного вікна він намагався покинути клуб і повернуться в "Барселону", але каталонці так і не змогли домовитися з ПСЖ про трансфер.

Також повідомлялося про інтерес до Неймара з боку мадридського "Реала". Але парижани, за повідомленнями ряду ЗМІ, більше хочуть придбати одноклубника бразильця Киліана Мбаппе.

Неймар пропустив початок сезону, але потім вийшов на поле в матчах 5 і 6-го туру чемпіонату Франції і приніс своїй команді перемогу, забиваючи на останніх хвилинах.

За "Барселону" Неймар виступав з 2013 по 2017 рік. У складі "синьо-гранатових" він завоював дев'ять трофеїв. Неймар двічі ставав чемпіоном Іспанії, вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

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