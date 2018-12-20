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ПСЖ виключив з команди основного півзахисника

Новини » Спорт    20.12.2018 - 11:53
ПСЖ виключив з команди основного півзахисника
Фото: Адрієн Рабьо (psg.fr)

Гравець вже має угоду з "Барселоною"

Півзахисник французького "Парі Сен-Жермен" Адрієн Рабьо виключений з першої команди. Про це повідомив головний тренер Томас Тухель, слова якого передає Goal.

Причиною послужило те, що Рабьо, який знаходиться в системі парижан вже 8 років, відмовився продовжувати контракт з парижанами і має намір піти з клубу.

"Це рішення клубу, що Адрієн не в команді. Я розумію і поважаю це рішення, тепер ми будемо чекати. Я багато разів говорив, що мені подобається Рабйо як гравець, але ситуація явно затягнулася", - сказав наставник.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий платити гравцеві 1 млн євро в місяць, проте Рабьо домовився про перехід у "Барселону" наступного літа на правах вільного агента.

Раніше спортивний директор клубу заявив, що гравець просидить решту сезону на лавці запасних, оскільки відмовляється від нового контракту у клубом.

Нагадаємо, УЄФА повторно перевірить справу про фінансові порушення ПСЖ.

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