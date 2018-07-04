УЕФА повторно проверит дело о финансовых нарушениях ПСЖ

Клуб может вновь попасть под санкции

Председатель инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) принял решение направить дело в отношении ПСЖ на пересмотр в Следственную палату. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Французский клуб подозревался в нарушении правил финансового фэйр-плей.

ПСЖ сразу отреагировал на сообщение УЕФА о возобновлении расследования, заявив, что клуб готов сотрудничать и предоставить всю необходимую информацию по этому вопросу.

Парижане отмечают, что продали нескольких игроков в июне, как того и требовал УЕФА.

Напомним, 13 июня CFCB принял решение закрыть производство, которое было начато 1 сентября 2017 года.

УЕФА открыл дело после того, как ПСЖ прошлым летом потратил рекордную в истории футбола сумму на приобретение нападающего Неймара у "Барселоны" и аренду форварда Кильяна Мбаппе у "Монако".