ПСЖ – "Інтер": повний гід по фіналу Ліги чемпіонів

Стадіон "Альянц Арена"

Відкритий у 2005 році, зведений за проєктом архітекторської компанії Herzog & de Meuron. Вартість будівництва склала 340 млн. євро.

Форма стадіону за зовнішнім виглядом нагадує надувний човен, стінки якого складаються з прозорих ромбів. Під час матчів панелі світяться червоним (коли грає "Баварія") або білим (збірна Німеччини) кольором. Це перший у світі стадіон, який може повністю змінювати свій колір.

На "Альянц Арені" проходили матчі Євро-2020 та 2024. Під час останнього ЧЄ саме тут збірна України поступилась Румунії (0:3).

Також стадіон приймав фінал ЛЧ-2012, у якому лондонський "Челсі" здолав мюнхенську "Баварію" (1:1, пенальті – 4:3).

Місткість арени – 66 тисяч глядачів. Але на фіналі ЛЧ-2025 буде – 64 500 (за стандартами безпеки УЄФА).

"Альянц Арена" (фото: ФК "Баварія")

Головний арбітр

40-річний румун Іштван Ковач, який працює на міжнародній арені з 2010 року, втретє обслуговуватиме фінальний матч єврокубка.

Раніше він у 2022 році в Тирані працював на матчі Ліги конференцій між "Ромою" та "Фейєнордом" (1:0), а в 2024-му в Дубліні обслуговував фінал Ліги Європи між "Аталантою" та "Байєром" (3:0).

Таким чином він стане першим арбітром, що працював на вирішальних зустрічах усіх, існуючих зараз, єврокубків.

Цікавим фактом є й те, що в двох попередніх його фіналах перемоги одержали італійські команди. А в цьогорічному фіналі ЛЧ також гратиме італійський клуб.

У поточному сезоні Ковач провів сім поєдинків Ліги чемпіонів. Зокрема – матч-відповідь 1/8 фіналу між "Ліверпулем" і ПСЖ (0:1, перемога французів по пенальті – 4:1). На основному етапі арбітр працював на іграх "Інтер" – "Арсенал" (1:0) та "Баварія" – ПСЖ (1:0).

Іштван Ковач (фото: instagram.com/istvankovacsofficial)

Фінали "Інтера" та ПСЖ

Для парижан це буде лише другий фінал ЛЧ у їхній історії – вперше команда дісталась вирішального матчу турніру у 2020 році, але тоді поступилася "Баварії". У свою чергу, "Інтер" має значно багатший досвід подібних протистоянь: шість фіналів і три титули.

Переможні фінали "Інтера":

1964, "Інтер" – "Реал" – 3:1

1965, "Інтер" – "Бенфіка" – 1:0

2010, "Інтер" – "Баварія" – 2:0

Програні фінали:

1967, "Селтік" – "Інтер" – 2:1

1972, "Аякс" – "Інтер" – 2:0

2023, "Манчестер Сіті" – "Інтер" – 1:0

Фінал ПСЖ:

2020, "Баварія" – ПСЖ – 1:0

Матч ПСЖ – "Інтер" стане другим італо-французьким фіналом, після протистояння 1993 року: "Марсель" – "Мілан" (1:0).

Самі ж фіналісти-2025 в офіційних турнірах раніше ніколи не перетинались. Їхня історія обмежується п'ятьма товариськими матчами, з яких три виграли французи, один раз перемагали італійці, а ще одна зустріч завершилась нічиєю.

Цінність кадрів

Обидва фіналісти Ліги чемпіонів можуть похвалитися розкішними складами. За оцінками Transfermarkt, ПСЖ та "Інтер" входять до числа десяти найдорожчих клубів планети.

ПСЖ

Сукупна вартість гравців – 923 млн євро (6-те місце у світі). Основна міць парижан зосереджена в лінії атаки.

Найдорожчі гравці:

Хвіча Кварацхелія – 80 млн євро

Усман Дембеле – 75 млн

Бредлі Барколя – 70 млн

Жоау Невеш – 65 млн

Ашраф Хакімі – 65 млн

"Інтер"

Загальна трансферна вартість – 664 млн євро, що замикає топ-10 рейтингу. При цьому склад міланців виглядає більш зібраним і структурно збалансованим: у п'ятірці найдорожчих – представники різних зон поля.

Найдорожчі гравці:

Лаутаро Мартінес – 95 млн

Ніколо Барелла – 80 млн

Алессандро Бастоні – 80 млн

Маркус Тюрам – 75 млн

Федеріко Дімарко – 60 млн

Найдорожчий гравець усього фіналу – форвард "Інтера" Лаутаро Мартінес, який нині на піку форми.

Найдорожчий футболіст фіналу – Лаутаро Мартінес (фото: instagram.com/lautaromartinez)

Втрати та оптимальні склади

Перед фіналом втрати у команд мінімальні. У ПСЖ не зіграє лише оборонець Кімпембе, у "Інтера" – півзахисник Карбоні.

Стартові склади на вирішальну гру вірогідно будуть такі:

ПСЖ: Доннарума – Мендеш, Пачо, Маркіньос, Хакімі – Руїс, Вітінья, Невес – Кварацхелія, Дембеле, Дуе.

"Інтер": Зоммер – Дімарко, Бастоні, Ачербі – де Врей, Дюмфріс, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла – Тюрам, Мартінес.

Прогнози та де дивитися

Фаворитом фіналу аналітики більшості букмекерських контор вважають ПСЖ. А найбільш вірогідним автором голу у вирішальному матчі – вінгера парижан Усмана Дембеле.

Фінальний поєдинок в України покаже офіційний транслятор єврокубків – медіасервіс MEGOGO. Футбольний вечір розпочнеться о 21:00 з передматчевої студії. Коментуватимуть гру – Вадим Скічко та Вадим Шевякін.