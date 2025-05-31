ПСЖ – "Інтер": повний гід по фіналу Ліги чемпіонів

31 травня о 22:00 за київським часом у Мюнхені на "Альянц Арені" пролунає стартовий свисток фінального матчу Ліги чемпіонів-2024/25 між французьким ПСЖ та італійським "Інтером".
Найбільш цікаві факти про вирішальний поєдинок європейського клубного сезону – в добірці РБК-Україна.
Відкритий у 2005 році, зведений за проєктом архітекторської компанії Herzog & de Meuron. Вартість будівництва склала 340 млн. євро.
Форма стадіону за зовнішнім виглядом нагадує надувний човен, стінки якого складаються з прозорих ромбів. Під час матчів панелі світяться червоним (коли грає "Баварія") або білим (збірна Німеччини) кольором. Це перший у світі стадіон, який може повністю змінювати свій колір.
На "Альянц Арені" проходили матчі Євро-2020 та 2024. Під час останнього ЧЄ саме тут збірна України поступилась Румунії (0:3).
Також стадіон приймав фінал ЛЧ-2012, у якому лондонський "Челсі" здолав мюнхенську "Баварію" (1:1, пенальті – 4:3).
Місткість арени – 66 тисяч глядачів. Але на фіналі ЛЧ-2025 буде – 64 500 (за стандартами безпеки УЄФА).
"Альянц Арена" (фото: ФК "Баварія")
40-річний румун Іштван Ковач, який працює на міжнародній арені з 2010 року, втретє обслуговуватиме фінальний матч єврокубка.
Раніше він у 2022 році в Тирані працював на матчі Ліги конференцій між "Ромою" та "Фейєнордом" (1:0), а в 2024-му в Дубліні обслуговував фінал Ліги Європи між "Аталантою" та "Байєром" (3:0).
Таким чином він стане першим арбітром, що працював на вирішальних зустрічах усіх, існуючих зараз, єврокубків.
Цікавим фактом є й те, що в двох попередніх його фіналах перемоги одержали італійські команди. А в цьогорічному фіналі ЛЧ також гратиме італійський клуб.
У поточному сезоні Ковач провів сім поєдинків Ліги чемпіонів. Зокрема – матч-відповідь 1/8 фіналу між "Ліверпулем" і ПСЖ (0:1, перемога французів по пенальті – 4:1). На основному етапі арбітр працював на іграх "Інтер" – "Арсенал" (1:0) та "Баварія" – ПСЖ (1:0).
Іштван Ковач (фото: instagram.com/istvankovacsofficial)
Для парижан це буде лише другий фінал ЛЧ у їхній історії – вперше команда дісталась вирішального матчу турніру у 2020 році, але тоді поступилася "Баварії". У свою чергу, "Інтер" має значно багатший досвід подібних протистоянь: шість фіналів і три титули.
Переможні фінали "Інтера":
Програні фінали:
Фінал ПСЖ:
Матч ПСЖ – "Інтер" стане другим італо-французьким фіналом, після протистояння 1993 року: "Марсель" – "Мілан" (1:0).
Самі ж фіналісти-2025 в офіційних турнірах раніше ніколи не перетинались. Їхня історія обмежується п'ятьма товариськими матчами, з яких три виграли французи, один раз перемагали італійці, а ще одна зустріч завершилась нічиєю.
Обидва фіналісти Ліги чемпіонів можуть похвалитися розкішними складами. За оцінками Transfermarkt, ПСЖ та "Інтер" входять до числа десяти найдорожчих клубів планети.
Сукупна вартість гравців – 923 млн євро (6-те місце у світі). Основна міць парижан зосереджена в лінії атаки.
Найдорожчі гравці:
Загальна трансферна вартість – 664 млн євро, що замикає топ-10 рейтингу. При цьому склад міланців виглядає більш зібраним і структурно збалансованим: у п'ятірці найдорожчих – представники різних зон поля.
Найдорожчі гравці:
Найдорожчий гравець усього фіналу – форвард "Інтера" Лаутаро Мартінес, який нині на піку форми.
Найдорожчий футболіст фіналу – Лаутаро Мартінес (фото: instagram.com/lautaromartinez)
Перед фіналом втрати у команд мінімальні. У ПСЖ не зіграє лише оборонець Кімпембе, у "Інтера" – півзахисник Карбоні.
Стартові склади на вирішальну гру вірогідно будуть такі:
ПСЖ: Доннарума – Мендеш, Пачо, Маркіньос, Хакімі – Руїс, Вітінья, Невес – Кварацхелія, Дембеле, Дуе.
"Інтер": Зоммер – Дімарко, Бастоні, Ачербі – де Врей, Дюмфріс, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла – Тюрам, Мартінес.
Фаворитом фіналу аналітики більшості букмекерських контор вважають ПСЖ. А найбільш вірогідним автором голу у вирішальному матчі – вінгера парижан Усмана Дембеле.
Фінальний поєдинок в України покаже офіційний транслятор єврокубків – медіасервіс MEGOGO. Футбольний вечір розпочнеться о 21:00 з передматчевої студії. Коментуватимуть гру – Вадим Скічко та Вадим Шевякін.
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