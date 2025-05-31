ПСЖ – "Інтер": оновлені прогнози на фінал Ліги чемпіонів

У суботу, 31 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2024/2025. За найпрестижніший трофей європейського клубного футболу поборються французький ПСЖ та італійський "Інтер".

Хто фаворит матчу

Протистояння європейських грандів відбудеться у Мюнхені на "Альянц-Арені". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

За декілька годин до початку гри аналітики букмекерських контор доволі впевнено віддають перевагу французькому клубу. На надто велику, проте ми не зустріли жодного прогнозу, де б італійцям давали більше шансів, ніж французам.

Загалом прогнози на результат основного часу виглядають так:

Перемога ПСЖ – діапазон 2,21-2,25

– діапазон 2,21-2,25 Нічия – 3,40-3,55

– 3,40-3,55 Перемога "Інтера" – 3,45-3,50

Цікаво, що незважаючи на впевненість у перемозі ПСЖ, найбільш вірогідними результатами за підсумками 90 хвилин гри аналітики вважають нічийні.

Коефіцієнти на точний рахунок за підсумками 90 хвилин матчу:

1:1 – 5,80

– 5,80 0:0 – 9,00

– 9,00 2:1 (ПСЖ) – 9,50

– 9,50 2:0 (ПСЖ) – 10,00

– 10,00 0:1 ("Інтер") – 10,50

– 10,50 1:2 ("Інтер") – 11,50

Коефіцієнт на те, що ПСЖ виграє трофей у будь-який спосіб (основний, додатковий час чи серія пенальті) – 1,63. На звитягу італійської команди ставлять 2,33 бала.

Чи будуть овертайм і серія пенальті

Ймовірність того, що фінал Ліги чемпіонів завершиться після овертайму оцінюється – у 6.00, а те, що для визначення переможця знадобиться серія пенальті – у 5.50.

На перемогу ПСЖ у овертаймі коефіцієнт – 10,00, на успіх "Інтера" за підсумками 120 хвилин – 12,00. На перемогу однієї з команд у серії пенальті – 10,00.

Хто заб'є у фіналі

Найімовірнішим автором голу в фіналі є вінгер ПСЖ Усман Дембеле (2,50).

Також високо оцінюють шанси його одноклубників Хвічі Кварацхелії та Гонсалу Рамуша (2,75). Зі сторони "Інтера" взяття воріт очікують, передусім, від Лаутаро Мартінеса (2,75).