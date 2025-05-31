ПСЖ - "Интер": обновленные прогнозы на финал Лиги чемпионов

В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов-2024/2025. За самый престижный трофей европейского клубного футбола поборются французский ПСЖ и итальянский "Интер".

Кто фаворит матча

Противостояние европейских грандов состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

За несколько часов до начала игры аналитики букмекерских контор довольно уверенно отдают предпочтение французскому клубу. На слишком большое, однако мы не встретили ни одного прогноза, где бы итальянцам давали больше шансов, чем французам.

В целом прогнозы на исход основного времени выглядят так:

Победа ПСЖ - диапазон 2,21-2,25

- диапазон 2,21-2,25 Ничья - 3,40-3,55

- 3,40-3,55 Победа "Интера " - 3,45-3,50

Интересно, что несмотря на уверенность в победе ПСЖ, наиболее вероятными результатами по итогам 90 минут игры аналитики считают ничейные.

Коэффициенты на точный счет по итогам 90 минут матча:

1:1 - 5,80

- 5,80 0:0 - 9,00

- 9,00 2:1 (ПСЖ) - 9,50

- 9,50 2:0 (ПСЖ) - 10,00

- 10,00 0:1 ("Интер") - 10,50

- 10,50 1:2 ("Интер") - 11,50

Коэффициент на то, что ПСЖ выиграет трофей любым способом (основное, дополнительное время или серия пенальти) - 1,63. На победу итальянской команды ставят 2,33 балла.

Будут ли овертайм и серия пенальти

Вероятность того, что финал Лиги чемпионов завершится после овертайма оценивается - в 6.00, а то, что для определения победителя понадобится серия пенальти - в 5.50.

На победу ПСЖ в овертайме коэффициент - 10,00, на успех "Интера" по итогам 120 минут - 12,00. На победу одной из команд в серии пенальти - 10,00.

Кто забьет в финале

Самым вероятным автором гола в финале является вингер ПСЖ Усман Дембеле (2,50).

Также высоко оценивают шансы его одноклубников Хвичи Кварацхелии и Гонсалу Рамуша (2,75). Со стороны "Интера" взятие ворот ожидают, прежде всего, от Лаутаро Мартинеса (2,75).