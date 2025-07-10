ПСЖ - "Челсі". Що треба знати про фінал Клубного чемпіонату світу: дата і час, прогноз

У фіналі Клубного чемпіонату світу-2025 зійдеться лондонський "Челсі" і парижський ПСЖ, який у півфіналі 9 липня не лишив каменя на камені від мадридського "Реала" .

РБК-Україна розповідає, коли і де відбудеться фінал КЧС-2025, де його можна буде дивитися і які шанси на перемогу одного з двох клубів.

Коли і де пройде фінал Клубного чемпіонату світу-2025

Фінал Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року відбудеться вже цієї неділі, 13 липня.

Вирішальний поєдинок прийматиме "Метлайф Стедіум" в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі. Це сучасна арена, яка вміщує понад 82 500 глядачів і відома тим, що прийматиме фінал Чемпіонату світу з футболу-2026.

Початок фінального матчу заплановано на 22:00 за київським часом.

Де дивитися фінал Клубного чемпіонату світу-2025

Пряма трансляція буде доступна безкоштовно на телеканалі "Суспільне Спорт" та регіональних телеканалах Суспільного мовлення.

Матч також можна буде переглянути онлайн на сайті "Суспільне Спорт" та на їхньому YouTube-каналі. Трансляція буде з українським коментарем.

Крім того, фінал Клубного чемпіонату світу ретранслюватиме медіасервіс MEGOGO. Це зручний варіант для тих, хто має передплату на спортивні пакети цього сервісу.

Також матч можна буде дивитися безкоштовно на стрімінговій платформі DAZN, яка є глобальним транслятором турніру (потрібно зареєструватися на їхньому сайті dazn.com). Однак варто враховувати, що українського коментаря там не буде.

Прогноз на фінал КЧС-2025

"Челсі", ймовірно, зробить ставку на свою організованість, компактну оборону та швидкі переходи в атаку. Вони намагатимуться нейтралізувати атакувальних зірок ПСЖ і використовувати простір, який може з'явитися за їхніми спинами.

ПСЖ, окрилений успіхом у півфіналі, навпаки, спробує диктувати свою гру, контролювати м'яч і тиснути на ворота "Челсі" за рахунок індивідуальної майстерності та креативності своїх атакувальних гравців.

На руку парижанам може зіграти втома лондонців (фізична і емоційна) після напруженого сезону, регулярні проблеми з реалізацією моментів та необхідність адаптації до суперника з іншим стилем гри, ніж "Флуміненсе". Натомість "аристократи" можуть спіймати ПСЖ на контратаках, адже оборона французів - не їхня сильна сторона.

Прогноз РБК-Україна: мінімальна перемога ПСЖ 2:1.