В Пскові знайшли безпілотник з камерою, - росЗМІ
У російському Пскові на стоянці для літаків в аеропорту виявили безпілотник з камерою. Його відправили на експертизу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Baza.
"Квадрокоптер розміром 30х30 сантиметрів знайшли вранці 19 квітня місцеві прибиральники. На місце відразу викликали співробітників спецслужб та вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жодних вибухових речовин не виявлено. Після перегляду камер спостереження з’ясувалося, що цей безпілотник літав над аеропортом ще ввечері 18 квітня.
"Зараз БПЛА відправлений на експертизу - є ймовірність, що на ньому залишилися сліди ДНК, що запускав. Після цього з камери безпілотника витягуватимуть відеозаписи", - додали в повідомленні.
Нагадаємо, 19 квітня в Тульській області РФ заявили про падіння безпілотника.
Також вчора в Брянській області заявили про атаку безпілотника.
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