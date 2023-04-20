В Пскове обнаружили беспилотник с камерой, - росСМИ

В российском Пскове на стоянке для самолетов в аэропорту обнаружили беспилотник с камерой. Его отправили на экспертизу.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал Baza.

"Квадрокоптер размером 30х30 сантиметров обнаружили утром 19 апреля местные уборщики. На место сразу вызвали сотрудников спецслужб и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Отмечают, что никаких взрывчатых веществ не обнаружено. После просмотра камер наблюдения выяснилось, что беспилотник летал над аэропортом еще вечером 18 апреля.

"Сейчас БПЛА отправлен на экспертизу - есть вероятность, что на нем остались следы запускающей ДНК. После этого с камеры беспилотника будут извлекать видеозаписи", - добавили в сообщении.