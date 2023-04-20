ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Пскове обнаружили беспилотник с камерой, - росСМИ

Новина українською →
Псков, Четверг 20 апреля 2023 10:15
В Пскове обнаружили беспилотник с камерой, - росСМИ Фото: в Пскове обнаружили беспилотник с камерой (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В российском Пскове на стоянке для самолетов в аэропорту обнаружили беспилотник с камерой. Его отправили на экспертизу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Baza.

"Квадрокоптер размером 30х30 сантиметров обнаружили утром 19 апреля местные уборщики. На место сразу вызвали сотрудников спецслужб и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Отмечают, что никаких взрывчатых веществ не обнаружено. После просмотра камер наблюдения выяснилось, что беспилотник летал над аэропортом еще вечером 18 апреля.

"Сейчас БПЛА отправлен на экспертизу - есть вероятность, что на нем остались следы запускающей ДНК. После этого с камеры беспилотника будут извлекать видеозаписи", - добавили в сообщении.

Напомним, 19 апреля в Тульской области заявили о падении беспилотника.

Также вчера в Брянской области заявили об атаке беспилотника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация дрони Брянская область
NEWS
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны