У Брянській області заявили про атаку безпілотника на військкомат: відео удару

У Брянській області безпілотник вдарив по військкомату в Новозибкові. Росіяни заявляють, що до цього нібито "причетні українські військові".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Baza.

Своєю чергою губернатор Брянської області Олександр Богомаз нафантазував, що до цього "причетні ЗСУ".

Також зазначили, що вилетіли шибки й в сусідніх будинках. Постраждалих немає.

"Момент удару безпілотника по будівлі військкомату Новозибкова. Будова частково пошкоджена, вибиті шибки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в неділю 16 квітня, у російському Брянську заявили про "атаку" безпілотника, начиненого вибухівкою.

Також раніше ми писали про те, що в Росії нафантазували про спробу перетнути кордон з боку України.

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