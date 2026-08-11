Послаблення обмежень підштовхне українців до купівлі валюти: експерти оцінили вплив на курс

З 11 серпня Нацбанк збільшив ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти для населення з 50 тис. до 200 тис. грн на місяць. Експерти очікують, що нові правила можуть тимчасово підштовхнути українців до активнішої купівлі валюти, хоча суттєвого тиску на гривню через це наразі не прогнозують.

Про те, як валютна лібералізація може змінити поведінку населення та вплинути на курс гривні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Ліміт на купівлю безготівкової валюти населенням збільшено до 200 тис. грн на місяць.

Послаблення обмежень може спровокувати додатковий попит на долар та євро.

Вплив на валютний ринок, за оцінкою експертів, буде обмеженим, оскільки скористатися максимальним лімітом зможе далеко не кожен українець.

Можливість простіше купувати валюту може психологічно підштовхнути населення збільшити її придбання.

У міру зниження відкладеного попиту обсяги безготівкової купівлі валюти можуть повернутися до попередніх рівнів.

Як лібералізація може вплинути на попит на валюту

Нові правила НБУ розширили можливості українців для операцій з іноземною валютою. Найпомітнішою зміною стало збільшення місячного ліміту на купівлю безготівкової валюти з 50 тис. до 200 тис. грн. У межах цієї суми громадяни також можуть купувати безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.

Крім того, регулятор збільшив ліміти на зняття готівки та розрахунки за кордоном, а також розширив можливості здійснення окремих валютних переказів.

На думку фінансового аналітика інвестгрупи ICU Михайла Демківа, такі зміни можуть позначитися на поведінці населення. Насамперед через те, що купівля валюти стане простішою, а частина операцій більше не потребуватиме використання кількох банківських карток чи інших обхідних механізмів.

''В певній мірі послаблення валютних обмежень зробить простішим купівлю валюти чи розрахунки закордоном, прибравши з операції зайві кроки'', – зазначив експерт в коментарі РБК-Україна.

Водночас він очікує, що після запуску нових правил попит на іноземну валюту може зрости.

''Але варто очікувати й зростання попиту на валюту, особливо в перші тижні чи місяці після 11 серпня. Адже сама можливість до купівлі валюти навіть психологічно підштовхне людей до цього'', – пояснив Демків.

За його словами, йдеться передусім про відкладений попит. Після того як частина населення скористається розширеними можливостями для купівлі валюти, цей ефект поступово має послабитися.

''З часом, коли цей ''навіс'' гривні знизиться, обсяги безготівкової купівлі валюти населення повернуться до попередніх рівнів. Вочевидь на це і розраховує Нацбанк, прогнозуючи обсяг резервів на рівні майже 70 млрд доларів наприкнці 2026 року'', – вважає аналітик.

Наскільки сильним буде тиск на гривню

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин оцінює потенційний вплив нових правил стриманіше. За його словами, максимальним лімітом у 200 тис. грн зможе скористатися обмежене коло громадян.

''Поки виглядає так, що вплив буде доволі обмежений. Мало хто має ліміт на операції та офіційно підтверджені 200 тис. грн. Для більшості просто на рівні користувачів буде діяти обмеження 50 тис. грн на рівні фінансового моніторингу'', – зазначив Шевчишин.

Нагадаємо, окремий блок послаблень стосується юридичних осіб. Зокрема, НБУ збільшив ліміти на зняття готівки, розрахунки корпоративними картками за кордоном та розширив окремі можливості для проведення валютних операцій.