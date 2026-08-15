Психологический спрос на валюту растет: банкир спрогнозировал курс на следующую неделю
Валютный рынок входит во вторую половину августа без признаков резкой смены тренда. По прогнозу банкира, доллар и дальше будет колебаться в относительно узком диапазоне.
Какие факторы будут влиять на курс гривны и стоит ли ожидать роста спроса на валюту, – рассказал РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тарас Лесовой.
Главное:
- Доллар на следующей неделе может находиться в пределах 44,6-45,2 грн.
- Курс евро прогнозируется в диапазоне 51-52,5 грн.
- Из-за тревожных настроений возможен временный рост спроса на наличную валюту.
- НБУ продолжит сдерживать чрезмерные курсовые колебания из-за режима управляемой гибкости.
- Депозиты с высокими ставками могут отвлечь часть средств от валютного рынка.
Несмотря на традиционный сезонный рост пессимистических прогнозов по осени и зиме, валютный рынок Украины пока сохраняет признаки относительной стабильности. По оценкам Тараса Лесового, в период 17-23 августа курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в пределах 44,6-45,2 грн, а курс евро – 51-52,5 грн.
В то же время, эксперт обращает внимание на психологический фактор, который может влиять на поведение граждан.
''В августе 2026 года этот информационный сценарий снова набирает силу. Однако между эмоциональным прогнозом и реальным курсовым движением есть существенное расстояние'', – отметил Лесовой.
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По его словам, интенсивные российские обстрелы, повреждения инфраструктуры и общая неопределенность могут усугублять настроения населения. В таких условиях часть граждан покупает валюту не по инвестиционным соображениям, а для психологического ощущения безопасности.
''Доллар часто воспринимается не как инвестиция, а как эмоциональный ''тайник''. Человек покупает валюту не потому, что произвел расчет возможной доходности, а потому, что стремится хотя бы частично восстановить ощущение контроля над собственными сбережениями'', – объяснил банкир.
Поэтому на наличном рынке возможны кратковременные всплески спроса. Обменники в таких ситуациях обычно повышают курс продаж и расширяют спрэд между покупкой и продажей валюты.
Однако Лесовой отмечает, что такие колебания не означают формирование нового тренда. Ключевую роль и дальше будет играть Национальный банк.
''Режим ''управляемой гибкости'' позволяет НБУ сглаживать чрезмерные курсовые движения, не привязывая гривну к одной фиксированной отметке'', – отметил он.
Дополнительным фактором поддержки гривни эксперт называет повышение учетной ставки до 15,5%, что делает гривневые инструменты более привлекательными для сбережений.
По оценкам банкира, шестимесячные депозиты по ставке около 17,5% годовых могут стать альтернативой покупке валюты для части населения.
''По нашим оценкам, выгодные гривневые вклады могут привлечь до 20-25% свободных сбережений граждан. Часть средств, которая могла бы попасть на наличный валютный рынок, будет оставаться в банковской системе'', – считает Лесовой.
В то же время, определенное давление на валютный рынок могут создавать импортеры, прежде всего компании, закупающие энергоресурсы и горючее. Из-за нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке они могут активнее формировать валютные резервы.
Несмотря на это, эксперт не ожидает существенного ослабления гривны в ближайшее время.
''Главным вызовом следующих недель будет не столько реальное изменение экономической ситуации, сколько борьба между цифрами и настроениями. Цифры пока свидетельствуют в пользу относительной стабильности'', – подытожил он.
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