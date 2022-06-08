"Психологический барьер": Кулеба объяснил, почему некоторые страны против кандидатства Украины в ЕС

"Нам нужен статус кандидата в члены ЕС. Не "кандидата в кандидаты", не "потенциального кандидата, не другие суррогаты. Мы уже давно играем в эту игру, мы знаем, как это работает, мы простые, скромные люди, которые удовлетворятся обычным, стандартным статусом кандидата на членство в Евросоюзе, не надо нам придумывать ничего другого", - сказал Кулеба.

По словам министра, статус кандидата для Украины - это последний психологический барьер в странах-скептиках, который нужно преодолеть и на это есть реальные шансы.

"Я не вижу никаких рациональных аргументов у скептиков о том, почему Украине не надо предоставлять статус кандидата. Зато я вижу большую психологическую проблему, они психологически не могут с этим смириться, что им придется менять свою позицию", - подытожил Кулеба

Напомним, как ранее стало известно, Европарламент будет рекомендовать главам государств и правительств ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление.

При этом Греция и Кипр выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС, считая несправедливым предоставление статуса кандидата раньше, чем странам Западных Балкан, которые ждут его длительное время.

Кроме того, "несправедливым" предоставление статуса для Украины называли и в Нидерландах.

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