"Психологічний бар'єр": Кулеба пояснив, чому деякі країни проти кандидатства України в ЄС

"Нам потрібен статус кандидата у члени ЄС. Не "кандидата у кандидати", не "потенційного кандидата, не інші сурогати. Ми вже давно граємо у цю гру, ми знаємо, як це працює, ми прості, скромні люди, які задовольняться звичайним, стандартним статусом кандидата на членство у Євросоюзі, не треба нам вигадувати нічого іншого", - сказав Кулеба.

За словами міністра, статус кандидата для України - це останній психологічний бар'єр у країнах-скептиках, який потрібно подолати і на це є реальні шанси.

"Я не бачу жодних раціональних аргументів у скептиків про те, чому Україні не треба надавати статусу кандидата. Натомість я бачу велику психологічну проблему, вони психологічно не можуть з цим змиритися, що їм доведеться змінювати свою позицію", - підсумував Кулеба

Нагадаємо, як раніше стало відомо, Європарламент рекомендуватиме главам держав і урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ.

При цьому Греція і Кіпр виступають проти прискореного вступу України до ЄС, вважаючи несправедливим надання статусу кандидата раніше, ніж країнам Західних Балкан, які чекають його тривалий час.

Крім того, "несправедливим" надання статусу для України називали і в Нідерландах.

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