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Пшеница резко подорожала после нового обстрела Россией порта в Одесской области

Новина українською →
Украина, Среда 02 августа 2023 10:56
Пшеница резко подорожала после нового обстрела Россией порта в Одесской области Фото: Обстрел порта в Одесской области вызвал рост цен на пшеницу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пшеница и кукуруза на мировых рынках резко подорожали, после того как в результате удара российского беспилотника было повреждено портовое сооружение в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили на 4,9% до 6,84 доллара за бушель. Кукуруза подорожала на 3,2%.

Пшеница резко подорожала после нового обстрела Россией порта в Одесской области

Российские силы ночью нанесли удары беспилотниками по южной части Одесской области, сообщил глава региона Олег Кипер. По его данным, загорелись некоторые объекты портовой и промышленной инфраструктуры

Румынские СМИ сообщили, что удар пришелся по Измаилу, одному из крупнейших речных портов Украины по перевозке зерна и расположенному на Дунае на границе с Румынией.

Ранее Россия атаковала порты в Одесской области и на реке Дунай, пытаясь помешать украинскому экспорту. На прошлой неделе он атаковал дунайский порт Рени, в результате чего в тот день пшеница резко подорожала.

Украина продолжает изучать альтернативные маршруты экспорта зерна после того, как 17 июля Москва вышла из соглашения, позволяющего безопасные поставки через Черное море. Румыния планирует расширить один из ключевых транзитных маршрутов для зерна из Украины.

Ночная атака дронов

Как сообщало РБК-Украина, российские войска в ночь на 2 августа в очередной раз атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе.

Ночная атака беспилотниками типа Shahed-136, выпущенными из Азовского моря через Черное, была направлена по югу Одесской области. Целью были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона

Что известно об атаке по Украине ночью 2 августа, читайте в материале РБК-Украина.

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