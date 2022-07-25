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Пшеница резко подорожала после удара по Одессе, поставившего под вопрос зерновую сделку

Фото: зерновая сделка оказалась под вопросом поле ракетного удара по Одессе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на пшеницу резко выросли в понедельник, 25 июля, поскольку ракетный удар России по украинскому порту Одесса вызвал сомнения в возможности реализации достигнутого на прошлой неделе соглашения об открытии коридора для экспорта зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли почти на 4% до 7,86 доллара за бушель, восстановив большую часть позиций, утраченных 22 июля, когда цены упали почти на 6% после объявления о соглашении.

"Возобновление украинского экспорта потребует не только безопасного судоходного канала, но и безопасных портов. Русские создали сомнения в безопасности портов еще до того, как высохли чернила в соглашении о судоходстве. Сомнения снова есть", - один из европейских трейдеров.

Морские порты Украины были закрыты после вторжения России в феврале, и хотя часть урожая вывозилась по железной дороге или автомобильным транспортом через соседние страны, такие как Румыния и Польша, миллионы тонн остаются в Украине.

Сокращение поставок одного из крупнейших в мире экспортеров зерна способствовало росту продовольственной инфляции во всем мире, и агентства ООН предупредили, что это может привести к голоду и массовой миграции в беспрецедентных масштабах.

"Наряду с неопределенностью в отношении того, сколько времени займет разминирование, судовладельцы просто не поплывут в Украину, независимо от фрахтовой ставки, если они думают, что их судно будет поражено ракетами", - заявил другой европейский зернотрейдер.

В воскресенье Украина продолжила попытки возобновить экспорт зерна из своих черноморских портов в соответствии с новой сделкой, но предупредила, что поставки пострадают, если российский ракетный удар по Одессе станет признаком чего-то большего.

"Даже если они скажут, что все еще работают над возобновлением экспорта, я не вижу, кто захочет страховать суда, которые будут ходить в эту зону", - сказал третий европейский трейдер.

Кремль заявил в понедельник, что ракетный удар не повлияет на экспорт зерна. В ходе телефонной конференции с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия нацелилась на военную инфраструктуру.

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали соглашение, которое разблокирует экспорт украинского зерна по Черному морю.

Однако 23 июля Россия ударила ракетами по порту Одессы.

Как сообщил РБК-Украина Сергей Иващенко, исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации (УЗА), ракетный обстрел россиянами порта Одессы поставил под вопрос выполнение соглашения по вывозу украинского зерна.

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