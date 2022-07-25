Пшениця різко подорожчала після удару по Одесі, який поставив під питання зернову угоду

Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій товарній біржі зросли майже на 4% до 7,86 долара за бушель, відновивши більшу частину позицій, втрачених 22 липня, коли ціни впали майже на 6% після оголошення про угоду.

"Відновлення українського експорту потребує не тільки безпечного судноплавного каналу, але і безпечних портів. Росіяни створили сумніви в безпеці портів ще до того, як висохли чорнило в Угоді про судноплавство. Сумніви знову є", - один з європейських трейдерів.

Морські порти України були закриті після вторгнення Росії в лютому, і хоча частина врожаю вивозилася залізницею або автомобільним транспортом через сусідні країни, такі як Румунія і Польща, мільйони тонн залишаються в Україні.

Скорочення поставок одного з найбільших у світі експортерів зерна сприяло зростанню продовольчої інфляції в усьому світі, і агентства ООН попередили, що це може призвести до голоду і масової міграції в безпрецедентних масштабах.

"Поряд з невизначеністю щодо того, скільки часу займе розмінування, судновласники просто не попливуть в Україну, незалежно від фрахтової ставки, якщо вони думають, що їх судно буде уражене ракетами", - заявив інший європейський зернотрейдер.

У неділю Україна продовжила спроби відновити експорт зерна зі своїх чорноморських портів відповідно до нової угоди, але попередила, що поставки постраждають, якщо російський ракетний удар по Одесі стане ознакою чогось більшого.

"Навіть якщо вони скажуть, що все ще працюють над відновленням експорту, я не бачу, хто захоче страхувати судна, які будуть ходити в цю зону", - сказав третій Європейський трейдер.

Кремль заявив у понеділок, що ракетний удар не вплине на експорт зерна. В ході телефонної конференції з журналістами офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія націлилася на військову інфраструктуру.