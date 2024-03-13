Псевдовибори в окупації. В ГУР розповіли, які цифри підтримки "намалюють" Путіну

Як пояснив Скібіцький, на так званих "виборах" беруть участь й місцеві колаборанти. Російський диктатор Володимир Путін, зі свого боку, поставив завдання - "намалювати" явку 75% й 75% підтримки. Втім, ймовірно, його прислужники, щоб вислужитись, можуть "намалювати" 85% та вище.

"Ці цифри мають значення виключно для Путіна і російської пропаганди, щоб намагатися показати його підтримку як по Росії, так і на окупованих територіях. Але очевидно, що ці вибори - черговий фарс, результати якого заздалегідь знають у Кремлі", - пояснив Скібіцький.

Вибори у Росії

На території Росії "вибори" проходитимуть протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року, Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, завдяки "виборам" диктатор може залишатись при владі щонайменше до 2030 року. Тим часом прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков, вже заявляв про те, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Тим часом в Службі безпеки України розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації.