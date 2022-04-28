"Главе" Херсонской городской администрации сообщили о подозрении, - прокуратура

Прокуратура объявила о подозрении псевдоголове Херсонской городской администрации. Отмечается, что он добровольно занял эту должность во время оккупации города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Мужчине сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Так, во время вооруженной агрессии РФ против Украины и оккупации города Херсона подозреваемый добровольно занял пост головы в незаконно созданном оккупационными властями органе власти - так называемой "Херсонской городской администрации".

Ранее мы сообщали, что оккупанты назначили бывшего мэра Херсона "руководителем" области.

Также мы писали, что Россия проводит операцию, чтобы дезинформировать украинцев в Херсонской области.

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